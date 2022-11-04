Соболев: в дерби с ЦСКА на мне не дали 100% пенальти. Человек схватил меня и упал со мной

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказал мнение, что в дерби с ЦСКА (2:2) арбитр не поставил очевидный пенальти.
«В дерби на мне не дали 100% пенальти. Я находился в штрафной, мяч был под контролем. Зачем мне падать просто так, если я могу расстреливать вратаря с семи-восьми метров? Карасёв никак не объяснил это решение. Но я и не спрашивал, и так всё было понятно. Мне очень нравится формулировка: «Контакт не на пенальти». Когда ты находишься в штрафной, думаешь, как пробить, как убрать защитника ― достаточно малейшего касания, чтобы потерять равновесие. А здесь человек меня схватил и упал вместе со мной», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
- 4 ноября 2022
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