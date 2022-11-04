Соболев: с «РБ» у «Спартака» были бы шансы. В Германии бы отпинались, а дома – на эмоциях
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказал мнение, что красно-белые могли бы пройти немецкий «РБ Лейпциг» в играх 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Эти матчи были отменены, а российские клубы отстранили от участия в еврокубковых турнирах.
«Как только всё началось, стало понятно, что клубы и сборную отстранят. Все ждали игры с «Ред Булл» Тедеско. Я, кстати, уверен, что мы прошли бы «Ред Булл». В Германии бы как-нибудь отпинались, а дома на эмоциях бы получилось. Ладно, не буду говорить, что уверен. Но шансы бы точно были», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
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- 4 ноября 2022
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