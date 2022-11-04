Соболев: после 24 февраля каждый день читал новости. Перестал – так с ума можно сойти

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своём эмоциональном состоянии после начала специальной военной операции на Украине.

«Мне кажется, каждый маленько изменился. Это непростая ситуация для всех. Кто бы что ни говорил ― всегда об этом думаешь, размышляешь, как и что будет. Так что да, я изменился. Вроде бы такой же человек, но тревога постоянно с тобой присутствует. Сначала, когда всё только началось, читал новости каждый день. Потом перестал это делать, потому что так с ума можно сойти», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, сборная России и российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»: