Футболистка ЦСКА Ордега: почему финал с «Зенитом» не мог пройти на нейтральном поле?

Нападающая ЦСКА Франциска Ордега рассказала о предстоящем финале Кубка России, который пройдёт 4 ноября на «Газпром арене».



«Думаю, что обе команды круто покажут себя. «Зенит» выиграл чемпионство, они хотят взять два трофея. Мы хотим завоевать хотя бы один трофей в этом сезоне. Летом мы проиграли «Локомотиву» в Суперкубке, сейчас нам важно взять хотя бы одну награду. Мы более голодные, чем «Зенит», нам надо побеждать. Это будет честно. Я хочу выигрывать трофеи, я лично крайне мотивирована взять этот Кубок.



Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Я согласна с Григоряном — почему финал Кубка не мог пройти на нейтральном поле? Не в Москве и не в Санкт-Петербурге? В целом не важно, где играть — в последнем нашем матче в гостях мы практически победили («Зенит» вырвал ничью в компенсированное время — прим.«Чемпионата»). Нам надо будет закрыть уши и делать свою работу. Когда мы забьём первый гол, все замолчат», — сказала Ордега в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Полностью интервью с Франциской Ордегой читайте на «Чемпионате»: