Александр Соболев рассказал о бюджете своей с Джикией команды в Медиалиге

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о бюджете команды в Медиалиге, которую он основал вместе с защитником красно-белых Геогрием Джикией.
«Содержать команду достаточно дорого. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Команда Медиалиги «Бей Беги», основанная Соболевым и Джикией, выступает в группе А, где занимает восьмое (предпоследнее) место в турнирной таблице. После шести проведённых матчей клуб набрал пять очков (одна победа, две ничьи и три поражения). Лидирует в группе А «Родина Медиа» — 18 баллов. В ближайшем туре «Бей Беги» сыграет с «Амкалом». Матч состоится в воскресенье, 6 ноября.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
- 4 ноября 2022
-
14:15
-
14:13
-
14:10
-
13:55
-
13:46
-
13:43
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:20
-
13:19
-
13:03
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:46
-
12:41
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
12:05
-
11:51
-
11:37
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:12
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:36
-
10:19
-
10:15