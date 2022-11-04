Александр Соболев рассказал о бюджете своей с Джикией команды в Медиалиге

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о бюджете команды в Медиалиге, которую он основал вместе с защитником красно-белых Геогрием Джикией.



«Содержать команду достаточно дорого. У нас бюджет на уровне команд ФНЛ-2», – сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Команда Медиалиги «Бей Беги», основанная Соболевым и Джикией, выступает в группе А, где занимает восьмое (предпоследнее) место в турнирной таблице. После шести проведённых матчей клуб набрал пять очков (одна победа, две ничьи и три поражения). Лидирует в группе А «Родина Медиа» — 18 баллов. В ближайшем туре «Бей Беги» сыграет с «Амкалом». Матч состоится в воскресенье, 6 ноября.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»: