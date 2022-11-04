Футболистка ЦСКА Ордега высказалась об уходе Григоряна из клуба

Нигерийская нападающая ЦСКА Франциска Ордега рассказала, как команда восприняла уход Александра Григоряна с поста главного тренера команды за несколько туров до конца сезона.
«Это не очень здорово для команды. Григорян ушёл, когда нам оставалось сыграть ещё пару матчей в сезоне, и впереди очень важный финал Кубка. Не знаю, почему он решил уйти, мне не говорили причины. Это внесло лёгкую путаницу — но мы всё ещё профессиональные игроки, поэтому мотивируем себя и адаптируемся под новые условия.
У нас был разговор с Григоряном в раздевалке в тот день, когда он решил объявить об уходе. Но я почти ничего не поняла, потому что он говорил по-русски — и не хочу знать. Я эмоционально отреагировала на его уход, было грустно, потому что всё перевернулось с ног на голову. У меня никогда не было с ним проблем: он уважал меня, а я — его», — сказала Ордега в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
Полностью интервью с Франциской Ордегой читайте на «Чемпионате»:
- 4 ноября 2022
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