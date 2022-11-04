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Нападающая ЦСКА Ордега: у футболисток сборной США миллионы и огромные рекламные контракты

Нападающая ЦСКА Ордега: у футболисток сборной США миллионы и огромные рекламные контракты
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Нигерийская нападающая ЦСКА Франциска Ордега рассказала о разнице в зарплатах между женским и мужским футболом.

«Раньше с этим были проблемы, но сейчас всё стало намного профессиональнее. Тебе не нужно работать где-то ещё. Особенно если ты игрок сборной — тогда у тебя есть преимущество и дополнительные деньги. Этого хватает, чтобы жить, — конечно, это не те сумасшедшие цифры, как в мужском футболе. Знаешь, сколько зарабатывают футболистки сборной США? У них миллионы и огромные рекламные контракты. Так что всё реально.
Не так много людей интересуется женским футболом. А спонсоры, вкладывая что-то, хотят что-то получать в ответ. Представь, что ты спонсируешь женскую команду, а на неё приходят 100 человек. Скепсис понятен. Но даже в мужском футболе раньше никогда не было так, как сейчас», — сказала Ордега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

Полностью интервью с Франциской Ордегой читайте на «Чемпионате»:

«Стереотипы о женщинах исчезнут только у следующего поколения». Интервью с нападающей ЦСКА «Стереотипы о женщинах исчезнут только у следующего поколения». Интервью с нападающей ЦСКА
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