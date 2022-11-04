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Свинов: хотелось бы поработать с Абаскалем в «Спартаке». Пацаны о нём хорошо отзываются

Свинов: хотелось бы поработать с Абаскалем в «Спартаке». Пацаны о нём хорошо отзываются
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Голкипер «Спартака» Илья Свинов, выступающий в аренде в воронежском «Факеле», прокомментировал изменения в игре красно-белых при Гильермо Абаскале, а также высказался о возвращении в московский клуб.

«Игра «Спартака» изменилась, они начали играть в «четвёрку». Да, мне хотелось бы поработать с Абаскалем. К тому же пацаны о нём очень хорошо отзываются. Так что было бы интересно.

Конечно, тема с возвращением в «Спартак» не закрыта. Там контракт до 2025 года. В любом случае я туда вернусь, но как будет потом, никто сейчас не скажет. Может быть, я буду конкурентоспособен и мне скажут, что я могу остаться», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний голкипер провёл 12 матчей в РПЛ за «Факел».

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