Нападающая ЦСКА Ордега: стереотипы о женщинах исчезнут только у следующего поколения

Футболистка ЖФК ЦСКА Франциска Ордега рассказала о стереотипах в отношении женщин, которые, по её мнению, перестанут влиять на общество только в следующих поколениях.

«В конце концов, у тебя есть выбор, как жить. Я думаю, что стереотипы о женщинах и о том, что, например, женщина обязательно должна выйти замуж, пройдут только у следующего поколения. Ты можешь прийти ко мне и сказать: нормально быть одной, нормально быть независимой, нормально не выходить замуж только для того, чтобы формально выйти замуж. И когда-нибудь я тебе поверю. Но всё равно это сидит глубоко внутри меня, потому что я росла с этим мышлением. Оно уйдет только в следующем поколении.

Если бы у меня сейчас была дочь, я бы сказала ей: неважно, замужем ты или нет, важно, есть ли у тебя занятие, которое делает тебя счастливой. Неважно, кто тебе нравится, — важно только то, делает ли этот человек тебя счастливой. Мы выросли с совсем другим мышлением и не можем в момент избавиться от этого. Нужно время», — сказала Ордега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.



Полностью интервью с Франциской Ордегой читайте на «Чемпионате»: