Зобнин назвал матчи за «Спартак», которые ему хочется забыть

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал самые памятные матчи в составе красно-белых и игры, о которых ему хочется забыть.

«Много памятных матчей за «Спартак». Могу назвать мой первый гол за «Спартак» — в игре с «Оренбургом». Могу назвать дерби с ЦСКА, когда мы выиграли у них 3:0. Могу назвать чемпионский матч с «Тереком», когда люди выбегали на поле.

Матчи, которые хочется поскорее забыть, тоже, конечно, были. Это крупное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Выездные матчи в Петербурге всегда очень тяжело даются – недавно было крупное поражение от «Зенита». Но в футбольной жизни такое бывает. Есть и хорошие памятные матчи, и игры, которые хочется побыстрее забывать», — сказал Зобнин в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».