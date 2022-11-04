Зобнин назвал матчи за «Спартак», которые ему хочется забыть
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал самые памятные матчи в составе красно-белых и игры, о которых ему хочется забыть.
«Много памятных матчей за «Спартак». Могу назвать мой первый гол за «Спартак» — в игре с «Оренбургом». Могу назвать дерби с ЦСКА, когда мы выиграли у них 3:0. Могу назвать чемпионский матч с «Тереком», когда люди выбегали на поле.
Матчи, которые хочется поскорее забыть, тоже, конечно, были. Это крупное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Выездные матчи в Петербурге всегда очень тяжело даются – недавно было крупное поражение от «Зенита». Но в футбольной жизни такое бывает. Есть и хорошие памятные матчи, и игры, которые хочется побыстрее забывать», — сказал Зобнин в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
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