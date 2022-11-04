Футболистка ЦСКА Ордега: лучше всего жить в США. Можешь делать, что тебе хочется
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Футболистка московского ЖФК ЦСКА Франциска Ордега поделилась мнением о лучшем чемпионате и условиях жизни.
«В США лучший чемпионат. Когда я играла за «Вашингтон Спирит», никогда не могла предугадать заранее, кто победит — каждый соперник был очень тяжёлым. После всех матчей нужно было восстанавливаться, болело практически всё тело. Где лучше всего жить? В США. Ты свободен и можешь делать всё, что тебе хочется», — сказала Ордега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
Сегодня, 4 ноября, женская команда ЦСКА сыграет в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Начало игры — в 16:30 мск.
Полностью интервью с Франциской Ордегой читайте на «Чемпионате»:
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