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Александр Соболев: чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта

Александр Соболев: чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта
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Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал, что его главной мечтой является чемпионство с московским «Спартаком» в Российской Премьер-Лиге.

«Чтобы быть довольным карьерой в ближайшие годы, хочу выиграть как можно больше титулов со «Спартаком». Реально ли при таком «Зените»? Посмотрим. Понятно, что состав у них сильнее, мастерство выше ― это не новость. Нужно выигрывать каждый матч ― тогда всё будет. Сейчас отрыв семь очков. Понятно, что и мы будем терять, и они. Кто меньше потеряет ― тот выиграет. Сейчас чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:

«До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым «До 18 лет я был никому не нужен». Откровенное интервью с Александром Соболевым
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