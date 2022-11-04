Александр Соболев: чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта
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Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал, что его главной мечтой является чемпионство с московским «Спартаком» в Российской Премьер-Лиге.
«Чтобы быть довольным карьерой в ближайшие годы, хочу выиграть как можно больше титулов со «Спартаком». Реально ли при таком «Зените»? Посмотрим. Понятно, что состав у них сильнее, мастерство выше ― это не новость. Нужно выигрывать каждый матч ― тогда всё будет. Сейчас отрыв семь очков. Понятно, что и мы будем терять, и они. Кто меньше потеряет ― тот выиграет. Сейчас чемпионство со «Спартаком» ― моя главная мечта», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
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- 4 ноября 2022
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