Соболев: в РПЛ есть судьи, думающие, что они — главные на поле

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказал мнение о судьях Российской Премьер-Лиги.



«В плане того, как судьи общаются с футболистами, мне нравятся Серёжа Карасёв и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать. Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они — главные на поле. Хотя на деле всё не так ― они помощники на поле. И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после первого круга. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка. У лидирующего «Зенита» 39 баллов.

Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»: