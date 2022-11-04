Соболев: в РПЛ есть судьи, думающие, что они — главные на поле
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказал мнение о судьях Российской Премьер-Лиги.
«В плане того, как судьи общаются с футболистами, мне нравятся Серёжа Карасёв и Паша Кукуян. Больше никого не смогу назвать. Скажу так: в РПЛ есть судьи, которые думают, что они — главные на поле. Хотя на деле всё не так ― они помощники на поле. И вот эти арбитры зачастую так общаются с футболистами, что возникают вопросы», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после первого круга. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка. У лидирующего «Зенита» 39 баллов.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
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- 4 ноября 2022
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