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ESPN: «Ливерпуль» опережает другие клубы в борьбе за Джуда Беллингема

ESPN: «Ливерпуль» опережает другие клубы в борьбе за Джуда Беллингема
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«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает ESPN.

Сразу несколько источников издания заявляют, что красные лидируют в гонке, опережая «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мадридский «Реал». Отмечается, что «Ливерпулю» удалось сформировать хорошие отношения с окружением футболиста, и это может стать серьёзным фактором.

Ранее сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп договорился с руководством пойти ва-банк следующим летом, чтобы приобрести 19-летнего футболиста. «Боруссия» хочет получить за игрока не менее € 150 млн.

В текущем сезоне Беллингем провёл 19 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав две результативные передачи.

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