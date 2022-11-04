ESPN: «Ливерпуль» опережает другие клубы в борьбе за Джуда Беллингема

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает ESPN.



Сразу несколько источников издания заявляют, что красные лидируют в гонке, опережая «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мадридский «Реал». Отмечается, что «Ливерпулю» удалось сформировать хорошие отношения с окружением футболиста, и это может стать серьёзным фактором.



Ранее сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп договорился с руководством пойти ва-банк следующим летом, чтобы приобрести 19-летнего футболиста. «Боруссия» хочет получить за игрока не менее € 150 млн.



В текущем сезоне Беллингем провёл 19 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав две результативные передачи.

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?