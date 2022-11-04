Соболев объяснил, почему на время уходил из своего медийного клуба «Бей Беги»

Футболист «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему на время уходил из своего клуба «Бей Беги», выступающего в Медиалиге.



«Возникла идея создать свою команду. Все об этом говорят, хотя сейчас уже поменьше. Когда ты смотришь – это одно, но когда ты начальник команды ― вообще другое. Я сейчас вообще не смотрю Медиалигу, занимаюсь только командой. Набираю состав, надо за всем следить. Нужно решать много организационных моментов.



Я не пожалел, это прикольно. Попробовал себя в роли руководителя команды, веду переговоры, делаю трансферы. Почему в какой-то момент отстранился? Была проблема с заявками ― неоднозначная для команд. Кому-то делали поблажки, кому-то нет. Мы встречались, обсуждали, формировали состав — а на первой игре я увидел, что «Бей Беги» не разрешили заявить профессионалов, а другим разрешили. Не понял почему ― поэтому психанул», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»: