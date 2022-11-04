«Химки» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр матча — Павел Шадыханов (Москва).
Хозяева занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала девять очков в 15 играх. Тренер «Химок» пропустит встречу из-за дисквалификации за поведение на матче прошлого тура с «Динамо» (1:6). «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 22 очка.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге в Оренбурге победу одержал местный клуб — 3:1. «Химки» первыми открыли счёт — отличился Александр Долгов, но далее «Оренбург» отправил в ворота соперников три мяча усилиями Сычевого и дважды Марина.
- 4 ноября 2022
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