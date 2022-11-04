Источник: ЦСКА рассматривает предложения по Эджуке и Сигурдссону

Московский ЦСКА может расстаться с двумя игроками в зимнее трансферное окно. Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон, приостановившие контракт с армейцами, вызывают интерес у других клубов. ЦСКА получил несколько официальных запросов по упомянутым игрокам и рассматривает эти предложения, информирует Metaratings.

Напомним, контракты Эджуке и Сигурдссона с ЦСКА рассчитаны до лета 2024 года. Нигериец выступает за немецкую «Герту» на правах аренды — он провёл в составе команды 13 матчей и отдал две результативные передачи. Сигурдссон вернулся в шведский «Норрчёпинг», из которого в своё время и перешёл в ЦСКА. Арнор успел провести 10 матчей в чемпионате Швеции, забить пять голов и отдать четыре результативных паса.