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Полиция нашла автомобиль Кварацхелии, ранее угнанный из его дома в Неаполе

Полиция нашла автомобиль Кварацхелии, ранее угнанный из его дома в Неаполе
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Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Teleclubitalia.

Воры украли у игрока ключи от машины Mini Countryman, которую в итоге и угнали прямо из его дома в Неаполе. Автомобиль удалось найти менее чем через 24 часа после угона. Повреждён он не был.

21-летний Кварацхелия спал на втором этаже, когда воры вошли в дом, чтобы взять ключи от машины. Грузинский футболист не пострадал в результате данного инцидента. Футболист сообщил о происшествии в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку в преддверии субботнего матча с «Аталантой».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 17 матчей в рамках итальянской Серии А и Лиги чемпионов, забив девять голов и отдав восемь голевых передач.

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Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:

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