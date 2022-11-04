Полиция нашла автомобиль Кварацхелии, ранее угнанный из его дома в Неаполе

Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Teleclubitalia.



Воры украли у игрока ключи от машины Mini Countryman, которую в итоге и угнали прямо из его дома в Неаполе. Автомобиль удалось найти менее чем через 24 часа после угона. Повреждён он не был.



21-летний Кварацхелия спал на втором этаже, когда воры вошли в дом, чтобы взять ключи от машины. Грузинский футболист не пострадал в результате данного инцидента. Футболист сообщил о происшествии в полицейский участок перед тем, как отправиться на тренировку в преддверии субботнего матча с «Аталантой».



В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 17 матчей в рамках итальянской Серии А и Лиги чемпионов, забив девять голов и отдав восемь голевых передач.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: