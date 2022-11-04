В «Оренбурге» заявили, что не знали о желании Сычевого сменить фамилию

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин признался, что клуб не знал о желании нападающего команды Владимира Сычевого сменить фамилию. По словам функционера, смена фамилии — это личное дело спортсмена. Напомним, после забитых мячей Сычевой демонстрировал футболку с фамилией своего отчима — Писарский.
«Сычевой не обращался в клуб по поводу смены фамилии. Это его частное дело. Мы в клубе этим никак не занимались. Более того, мы, как и все, узнали об этом, когда он это продемонстрировал.
В любом случае это процедура: нужно предъявить документы, будем всё переделывать. Пока ничего прояснить не могу, потому что не занимались этим. Произойдёт ли смена фамилии в зимний перерыв? Не знаю, не разговаривал с ним. Ещё раз говорю, что это его частное дело, нас это не интересовало», — приводит слова Еремякина Legalbet.
- 4 ноября 2022
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