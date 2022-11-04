Зайнутдинов — о плохой реализации ЦСКА: Федотов шутит, что нам в церковь надо сходить

Защитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о плохой реализации моментов в исполнении армейской команды. По его словам, главный тренер Владимир Федотов шутит, что игрокам необходимо сходить в церковь.

«Владимир Валентинович уже шутит, что нам надо в церковь сходить, а мне лично в мечеть! А если серьезно, то он советует нам быть хладнокровнее. Самое главное, что голевые моменты вообще есть, это хороший знак. А реализация обязательно придет, просто надо и дальше полностью выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче и проявить терпение», — приводит слова Бактиёра Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков за 15 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.