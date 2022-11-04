Пике — в заявке «Барсы» на матч с «Альмерией», который станет для него последним в карьере

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в заявку каталонского клуба на матч 13-го тура испанской Примеры с «Альмерией», сообщается в соцсетях сине-гранатовых.
Помимо 35-летнего испанца, в состав также включены восстановившиеся от травм Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. Не сыграют с «Альмерией» Серхи Роберто, Мемфис Депай, Рональд Араухо и Жюль Кунде.
Напомним, вчера, 3 ноября, Пике объявил о завершении карьеры. Матч с «Альмерией» станет для защитника последним за клуб. Встреча состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Пике провёл за «Барселону» девять матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Топ комбинаций и голевых передач 12-го тура тура Ла Лиги:
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