Пике — в заявке «Барсы» на матч с «Альмерией», который станет для него последним в карьере

Защитник «Барселоны» Жерар Пике попал в заявку каталонского клуба на матч 13-го тура испанской Примеры с «Альмерией», сообщается в соцсетях сине-гранатовых.



Помимо 35-летнего испанца, в состав также включены восстановившиеся от травм Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. Не сыграют с «Альмерией» Серхи Роберто, Мемфис Депай, Рональд Араухо и Жюль Кунде.



Напомним, вчера, 3 ноября, Пике объявил о завершении карьеры. Матч с «Альмерией» станет для защитника последним за клуб. Встреча состоится в субботу, 5 ноября, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.



В текущем сезоне Пике провёл за «Барселону» девять матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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