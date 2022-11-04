«Зенит» — ЦСКА: составы команд на финал Кубка России среди женщин

Сегодня, 4 ноября, состоится финальный матч Кубка России по футболу среди женщин, в котором встретятся команды «Зенита» и ЦСКА. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч:

ЖФК «Зенит»: Гриченко, Цыбутович, Якупова, Трофимова, Симановская, Лазаревич, Кипяткова, Диаш, Куропаткина, Пантюхина, Поздеева.

ЖФК ЦСКА: Щербакова, Братко, Алексеева, Дамьянович, Плешкова, Смирнова, Черномырдина, Петрова, Коваленко, Онгене, Ордега.

Отметим, женские команды «Зенита» и ЦСКА встречались между собой девять раз — все игры состоялись в чемпионате России: три победы петербуржцев, три победы москвичей и три ничьих.