Источник: «Телеспорт» предложил 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008

Компания «Телеспорт» хочет провести матч между сборной России образца 2008 года и бразильскими футболистами-ветеранами, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».



Сообщается, что глава «Телеспорта» Пётр Макаренко придумал идею проведения подобного матча. Состав российской команды собирает тренер Александр Бородюк. Среди футболистов, которые могут сыграть за Бразилию, числятся Роналдиньо и Кафу. Гонорар бразильцам может составить 90 млн рублей. Для сравнения, чтобы сыграть товарищеский матч с основной сборной Бельгии, нужно заплатить 18 млн рублей.



Отметим, что основная сборная России сыграет 17 ноября товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. Стартовый свисток — в 18:00 мск.

Бразильский фанат Томер Савойя на ЧМ-2018 в России: