Тренер сборной России Никифоров рассказал о своих обязанностях в штабе Карпина

Тренер сборной России Юрий Никифоров прокомментировал свои задачи в тренерском штабе национальной команды.
«Когда нет тура, то нахожусь в федерации, просматриваю игры, которые не удалось посмотреть. Отчёты по игрокам? Конкретных отчётов нет, но Карпин говорит, куда нужно и кого смотреть на следующий тур. Стараюсь больше смотреть по защитникам, Писарев — больше (по футболистам других линий. — Прим. «Чемпионата»). Когда решается, кого приглашать в сборную, каждый высказывает своё мнение, по каким причинам должен попасть каждый конкретный игрок.
Меня брали на замену Писарева, а он быстро вернулся? Да, так и есть. Вопрос о моём увольнении пока не вставал, я прекрасно понимаю, что он возникнет. Он возникнет, потому что мой контракт лишь до декабря 2022 года, в принципе, как у всего тренерского штаба», — сказал Никифоров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 4 ноября 2022
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