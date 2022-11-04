Тренер сборной России Никифоров признался, что ему понравилась игра Карпукаса из «Локо»

Тренер сборной России Юрий Никифоров рассказал о получении предложения от Валерия Карпина, интересных российских игроках и нежелании работать главным тренером.

«Как бывшему защитнику мне больше интересно смотреть за футболистами (своего амплуа. — Прим «Чемпионата»). Понятно, что я также смотрю и за игроками атакующей линии и полузащитниками. Кстати, мне очень понравились футболисты в «Крыльях», очень понравился Карпукас в «Локомотиве». Есть очень много талантливых футболистов. Пока они играют, что будет дальше — посмотрим.



Был на отдыхе в Турции, когда поступил звонок от Карпина. Остался в шоке, он мне предложил войти в тренерский штаб. Был чуть-чуть в шоке, попросил дать мне день-два подумать. На следующей день мне вновь набрали, я даже долго не думал. От таких предложений нельзя отказываться.



Есть ли у меня желание работать главным? Честно говоря, нет. Я проработал у Дмитрия Черышева помощником в Казахстане, потом у Дмитрия Хохлова в «Кубани» и «Роторе». То, что я увидел внутри клубов, как всё это происходит… Я просто не смогу. Было желание получить лицензию PRO и поработать главным. Смущает лишь одно — общение с руководством клубов», — сказал Никифоров в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».