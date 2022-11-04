Андрей Соломатин: Зайнутдинову надо уезжать и пробовать свои силы в Италии

Бывший российский футболист Андрей Соломатин прокомментировал возможный переход полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в «Аталанту» из чемпионата Италии.

«Надо пробовать. Если будет предложение, устраивающее все стороны, то надо уезжать и пробовать свои силы в Италии. Неудачный опыт Миранчука в «Аталанте»? Я бы не сказал, что у Миранчука совсем не получилось. Просто где-то не дожал ситуацию. Не вижу здесь никакой проблемы», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что 24-летний казахстанский футболист заинтересовал «Аталанту». На счету атакующего полузащитника 16 матчей в текущем сезоне в РПЛ и Кубке России, в которых игрок не набрал ни одного очка по системе «гол+пас».