Кавазашвили предположил, почему в расширенном составе сборной восемь игроков «Спартака»

Известный бывший российский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов восьми футболистов московского «Спартака» в сборную России на товарищеские матчи.
«Я не удивлён количеству футболистов «Спартака» в расширенном списке сборной России. Абсолютно не удивлён! Во всех сборных Советского Союза брали по шесть-восемь человек из лучших команд. Видимо, на данный момент Карпин делает акцент именно на таком подборе игроков. Почему? Сыграны в «Спартаке» — можно сразу ставить в основной состав. Обычная практика — так делали французы и испанцы. Карпин всё правильно делает», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее на ноябрьский сбор национальной команды из «Спартака» были вызваны вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, полузащитники Антон Зиньковский и Данил Пруцев и нападающий Александр Соболев.
- 4 ноября 2022
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