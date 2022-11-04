Кавазашвили предположил, почему в расширенном составе сборной восемь игроков «Спартака»

Известный бывший российский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов восьми футболистов московского «Спартака» в сборную России на товарищеские матчи.

«Я не удивлён количеству футболистов «Спартака» в расширенном списке сборной России. Абсолютно не удивлён! Во всех сборных Советского Союза брали по шесть-восемь человек из лучших команд. Видимо, на данный момент Карпин делает акцент именно на таком подборе игроков. Почему? Сыграны в «Спартаке» — можно сразу ставить в основной состав. Обычная практика — так делали французы и испанцы. Карпин всё правильно делает», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее на ноябрьский сбор национальной команды из «Спартака» были вызваны вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, полузащитники Антон Зиньковский и Данил Пруцев и нападающий Александр Соболев.