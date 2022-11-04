Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов высказался о расширенном составе сборной России на матч с Таджикистаном

Валерий Кечинов высказался о расширенном составе сборной России на матч с Таджикистаном
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Для того и есть товарищеские игры, чтобы встретиться, познакомиться, пообщаться, посмотреть, кого на какой позиции можно использовать в сборной. Это всё делается для ознакомления.

Восемь спартаковцев в списке? «Спартак» на ходу, хорошо играет. Игроки уверены в себе, поэтому главный тренер сборной всё это видит. Он даёт понять, что если так будут продолжать, то ставка будет сделана на спартаковцев», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.

Новость по теме
Юран объяснил попадание Пиняева в расширенный состав сборной России перед Таджикистаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022