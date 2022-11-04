Валерий Кечинов высказался о расширенном составе сборной России на матч с Таджикистаном
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
«Для того и есть товарищеские игры, чтобы встретиться, познакомиться, пообщаться, посмотреть, кого на какой позиции можно использовать в сборной. Это всё делается для ознакомления.
Восемь спартаковцев в списке? «Спартак» на ходу, хорошо играет. Игроки уверены в себе, поэтому главный тренер сборной всё это видит. Он даёт понять, что если так будут продолжать, то ставка будет сделана на спартаковцев», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сборная России проведёт ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана. График подготовки команды к встрече будет опубликован дополнительно.
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