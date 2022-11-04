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Акинфеев и Гинер выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика ЦСКА в зоне СВО

Акинфеев и Гинер выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика ЦСКА в зоне СВО
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Руководство футбольного клуба ЦСКА выразило соболезнования семье болельщика московского клуба Максима Шманина в связи с его гибелью в зоне проведения специальной военной операции.

«ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью нашего преданного болельщика Максима Шманина. Приносим искренние соболезнования родным и близким Максима. Выражаем искреннюю поддержку в этот трудный час», — цитирует заявление ЦСКА агентство «РИА Новости».

Письмо подписали вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев и президент армейцев Евгений Гинер. Боец погиб при исполнении воинского долга на Угледарском направлении. В Российской Премьер-Лиге красно-синие располагаются на третьем месте.

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Теги Футбол РПЛ ПФК ЦСКА •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: РИА Новости

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