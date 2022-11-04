«Химки» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 4 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Химки»: Илья Лантратов, Ираклий Чежия, Брайан Идову, Захар Волков, Аяз Гулиев, Александр Зуев, Александр Ломовицкий, Бутта Магомедов, Данил Казанцев, Александр Руденко, Александр Долгов.

«Оренбург»: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Александр Эктов, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Дмитрий Воробьёв, Владимир Сычевой, Брайан Мансилья.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Хозяева занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала девять очков в 15 играх. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 22 очка.