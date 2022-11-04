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Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в октябре

Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в октябре
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. В голосовании принимали участие болельщики.

По итогам голосования форвард набрал более 14 тыс. голосов респондентов. В тройку лучших также вошли вратарь Игорь Акинфеев и защитник Виллиан Роша. Ранее Чалова признали одним из лучших игроков лиги в октябре.

В текущем сезоне Фёдор принял участие в 15 матчах чемпионата. В них он забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. В октябре он отправил пять мячей в ворота соперников красно-синих. В частности, он отметился дублем в игре с «Химками», забил два мяча в ворота «Спартака» и один раз поразил ворота «Оренбурга».

В Российской Премьер-Лиге красно-синие располагаются на третьем месте.

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