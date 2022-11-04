Чалов стал лучшим игроком ЦСКА в октябре

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признан лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. В голосовании принимали участие болельщики.
По итогам голосования форвард набрал более 14 тыс. голосов респондентов. В тройку лучших также вошли вратарь Игорь Акинфеев и защитник Виллиан Роша. Ранее Чалова признали одним из лучших игроков лиги в октябре.
В текущем сезоне Фёдор принял участие в 15 матчах чемпионата. В них он забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. В октябре он отправил пять мячей в ворота соперников красно-синих. В частности, он отметился дублем в игре с «Химками», забил два мяча в ворота «Спартака» и один раз поразил ворота «Оренбурга».
В Российской Премьер-Лиге красно-синие располагаются на третьем месте.
- 4 ноября 2022
-
20:16
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
18:49
-
18:41
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:23