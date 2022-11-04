Унаи Эмери: моя мечта — выиграть трофей с «Астон Виллой»

Новый главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о своих целях во главе команды.
«Моя мечта — выиграть трофей с «Астон Виллой». Это моя персональная задача в начале работы. Моя вторая мечта — играть в еврокубках.
Мы должны начать давать результат со следующего же матча, потому что наша позиция в чемпионате сейчас нас не устраивает. Каждый матч даёт нам много информации об игроках. Я хочу посмотреть на то, как они действуют индивидуально и командно, начиная с матча с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Эмери официальный сайт английской команды.
«Астон Вилла» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров. Эмери возглавил клуб в октябре этого года, перейдя из испанского «Вильярреала».
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