Денис Глушаков предположил, как «Химкам» прервать 15-матчевую серию без побед
Поделиться
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков предположил, как подмосковному клубу прервать 15-матчевую серию без побед.
«За счёт чего «Химки» могут прервать серию без побед? Просто собраться боеспособным коллективом и выиграть. Без меня состав не самый боеспособный? Да ладно вам, незаменимых нет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Химчане не побеждают 15 матчей подряд. Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо».
Спартак Гогниев заявил, что готов извиниться перед комментатором Сергеем Дурасовым
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
20:16
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
18:49
-
18:41
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:23
Партнерский контент