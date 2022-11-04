Денис Глушаков предположил, как «Химкам» прервать 15-матчевую серию без побед

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков предположил, как подмосковному клубу прервать 15-матчевую серию без побед.

«За счёт чего «Химки» могут прервать серию без побед? Просто собраться боеспособным коллективом и выиграть. Без меня состав не самый боеспособный? Да ладно вам, незаменимых нет», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Химчане не побеждают 15 матчей подряд. Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо».

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