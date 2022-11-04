Экс-форвард «Барселоны» Деулофеу заинтересовал «Наполи» и «Боруссию» Д
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Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу в летнее трансферное окно мог стать футболистом «Наполи». Переход сорвался, но неаполитанский клуб по-прежнему заинтересован в подписании 28-летнего испанца, точно так же, как и дортмундская «Боруссия», «Марсель», «Шальке» и «РБ Лейпциг». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По сведениям источника, летом «Удинезе» просил за своего игрока от € 25 до 30 млн. В зимнее трансферное окно переход Деулофеу практически исключён, а вот летом 2023 года Жерар готов рассмотреть переход в другой клуб. Его контракт с «Удинезе» истекает в 2024-м.
В нынешнем сезоне Деулофеу в 14 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:
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