Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Барселоны» Деулофеу заинтересовал «Наполи» и «Боруссию» Д

Экс-форвард «Барселоны» Деулофеу заинтересовал «Наполи» и «Боруссию» Д
Комментарии

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу в летнее трансферное окно мог стать футболистом «Наполи». Переход сорвался, но неаполитанский клуб по-прежнему заинтересован в подписании 28-летнего испанца, точно так же, как и дортмундская «Боруссия», «Марсель», «Шальке» и «РБ Лейпциг». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, летом «Удинезе» просил за своего игрока от € 25 до 30 млн. В зимнее трансферное окно переход Деулофеу практически исключён, а вот летом 2023 года Жерар готов рассмотреть переход в другой клуб. Его контракт с «Удинезе» истекает в 2024-м.

В нынешнем сезоне Деулофеу в 14 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал семь результативных передач.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видеоролик:

Новость по теме
Хвича Кварацхелия пропустит матч с «Аталантой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022