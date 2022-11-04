В ЦСКА прокомментировали долг «Херенвену» в € 3,1 млн за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с выплатами по трансферу нападающего Чидеры Эджуке из голландского «Херенвена» в армейский клуб.
«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из «Херенвена» и прекрасно их понимаем. Но в данном случае, как ни странно, вновь уместно упомянуть «Вест Хэм».
Мы обратились к англичанам, чтобы часть денег, которые они должны нам, были отправлены «Херенвену». Однако последовал очередной отказ со ссылкой на санкции. Хотя о каком обходе санкций может идти речь, если даже правительство Нидерландов выдало «Херенвену» соответствующую лицензию на получение денег? Вместе с «Херенвеном» ПФК ЦСКА заинтересован в поиске вариантов решения общего вопроса», — приводит слова Брейдо Sport24.
Ранее «Херенвен» сообщил, что ЦСКА должен более € 3 млн за трансфер Эджуке. Футболист перешёл в московский клуб в 2020 году за € 11,5 млн. В текущем сезоне Эджуке выступает в аренде в берлинской «Герте».
- 4 ноября 2022
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