Футболистки ЦСКА в джакузи отпраздновали победу в Кубке России над «Зенитом»

Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил финал женского Кубка России. Играли местный «Зенит» и московский ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали гости, выиграв свой второй подобный трофей в истории. Победу футболистки армейцев отпраздновали в джакузи на стадионе, захватив с собой кубок. Видео опубликовано в телеграм-канале РФС.
Счёт в матче открыл московский клуб — на 36-й минуте отличилась полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова (1:0). Нападающий Габриэль Онгене довела разрыв в счёте до двух мячей, забив в самой концовке первого тайма (2:0) красивым ударом из-за пределов штрафной. Футболистки «Зенита» смогли ответить лишь одним голом в начале второго тайма — на 47-й минуте отличилась защитник Ксения Цыбутович (2:1).
- 4 ноября 2022
-
20:21
-
20:16
-
20:15
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
19:56
-
19:55
-
19:45
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
18:49
-
18:41
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29