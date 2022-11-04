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Футболистки ЦСКА в джакузи отпраздновали победу в Кубке России над «Зенитом»

Футболистки ЦСКА в джакузи отпраздновали победу в Кубке России над «Зенитом»
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Сегодня, 4 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил финал женского Кубка России. Играли местный «Зенит» и московский ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали гости, выиграв свой второй подобный трофей в истории. Победу футболистки армейцев отпраздновали в джакузи на стадионе, захватив с собой кубок. Видео опубликовано в телеграм-канале РФС.

Счёт в матче открыл московский клуб — на 36-й минуте отличилась полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова (1:0). Нападающий Габриэль Онгене довела разрыв в счёте до двух мячей, забив в самой концовке первого тайма (2:0) красивым ударом из-за пределов штрафной. Футболистки «Зенита» смогли ответить лишь одним голом в начале второго тайма — на 47-й минуте отличилась защитник Ксения Цыбутович (2:1).

«Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией! «Зенит» сыграл в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но всё закончилось сенсацией!
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