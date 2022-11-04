Унаи Эмери: «Острые козырьки»? Думаю, что он мне поможет лучше изучить язык и Бирмингем

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о том, что помогает ему адаптироваться в Бирмингеме.
«Сериал „Острые козырьки“? В нём очень сложный акцент. Но я настроен амбициозно и предпочитаю смотреть сериалы на иностранном языке, чтобы улучшить свои знания. И я действительно думаю, что смогу лучше понять историю Бирмингема с помощью этого сериала», — сказал Эмери на пресс-конференции перед игрой с «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в конце октября Эмери перешёл из испанского «Вильярреала» в «Астон Виллу». Ранее испанец уже работал в английской Премьер-лиге с лондонским «Арсеналом».
Бирмингемский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице английского чемпионата. Следующий матч «Астон Вилла» проведёт с «Манчестер Юнайтед» дома 6 ноября.
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- 4 ноября 2022
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