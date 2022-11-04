«Он один из лучших в «Баварии». Нагельсман — о Шупо-Мотинге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман похвалил форварда команды Эрика Шупо-Мотинга.
«Я очень доволен игрой Шупо. У меня такое ощущение, что он чувствует себя комфортно в команде. Он один из наших лучших игроков на данный момент», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что новый контракт 33-летнего Шупо-Мотинга будет обсуждаться в ближайшие месяцы. Текущий истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг принял участие в 13 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020 года, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ».
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:
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