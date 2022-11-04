Тренер «Спортинга» не хотел бы сыграть с Роналду и «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала ЛЕ

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказался о возможной встрече с «Манчестер Юнайтед» и форвардом Криштиану Роналду на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» не является той командой, с которой «Спортинг» хотел бы встретиться, но если это произойдёт, предпочёл бы, чтобы Криштиану Роналду остался на скамейке запасных в наших матчах. Если же он будет играть, то он по-прежнему забивает голы, что нехорошо для нас», — приводит слова Аморима Mundo Deportivo.

37-летний Роналду — воспитанник «Спортинга». Он выступал за команду с 1997 по 2003 год, когда перешёл в «Манчестер Юнайтед». Позднее он играл за мадридский «Реал» и «Ювентус», а летом 2021-го вновь вернулся в английскую команду.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик: