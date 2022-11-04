Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче Молодёжной лиги

Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче Молодёжной лиги
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Команды играли на домашнем поле красно-белых. Встреча завершилась со счётом 2:1.

После взятия ворот соперника несколько игроков гостевой команды подбежали к сектору с болельщиками соперника и стали их провоцировать. После этого один из фанатов красно-белых выбежал на поле и начал драться с футболистами ЦСКА. Затем на поле началась крупная потасовка, в которой в том числе участвовали запасные футболисты. Красно-синие доигрывали матч вдевятером.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 33 очками располагается на четвёртой позиции.

Новость по теме
Игрок молодёжного «Спартака» скандировал матерную кричалку после победы над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022