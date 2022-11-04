Болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче Молодёжной лиги

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 17-го тура Молодёжной футбольной лиги между столичными «Спартаком» и ЦСКА. Команды играли на домашнем поле красно-белых. Встреча завершилась со счётом 2:1.

После взятия ворот соперника несколько игроков гостевой команды подбежали к сектору с болельщиками соперника и стали их провоцировать. После этого один из фанатов красно-белых выбежал на поле и начал драться с футболистами ЦСКА. Затем на поле началась крупная потасовка, в которой в том числе участвовали запасные футболисты. Красно-синие доигрывали матч вдевятером.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 33 очками располагается на четвёртой позиции.