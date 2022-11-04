«Для Вовы Сычевого, не трогать». «Химки» оставили пиццу в раздевалке «Оренбурга»

Талисман подмосковного футбольного клуба «Химки» перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) оставил пиццу в раздевалке гостевой команды.
В видео, опубликованном на официальной странице подмосковной команды в «Телеграме», талисман «Химок» заходит в раздевалку «Оренбурга» и оставляет на месте нападающего гостей Владимира Сычевого две коробки с пиццей. На коробках написано: «Для Вовы Сычевого, не трогать».
Ранее Сычевой прервал одно из своих послематчевых интервью, заявив, что хочет уйти в раздевалку побыстрее, так как там не остаётся пиццы в случаях, когда нападающий признаётся лучшим игроком матча.
«Химки» прервали 15-матчевую безвыигрышную серию, дома обыграв «Оренбург». Сычевой не отметился результативными действиями в игре.
- 4 ноября 2022
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