«Оренбург» набрал лишь три очка на выезде в этом сезоне РПЛ, дома — 19

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, команда из Оренбурга оправдала свой статус домашней команды: подопечные Марцела Лички в гостях набрали лишь три очка, на «Газовике» — 19.

Напомним, как развивались события в матче «Химки» — «Оренбург»:



На 50-й минуте счёт в игре открыл Александр Руденко. Александр Зуев получил мяч на правом фланге, обработал его и навесил к дальней штанге. После этого Руденко выполнил неточную скидку, после которой мяч отскочил от защитника обратно к нему, после чего форвард мощно пробил под перекладину.



На 66-й минуте преимущество подмосковного клуба увеличил Бутта Магомедов. Александр Долгов подобрал мяч после выноса, который совершили оренбуржцы. Он покатил его вдоль линии штрафной на Магомедова, который быстро обработал мяч напротив штанги и кручёным ударом поразил ворота гостей.