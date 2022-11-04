Денис Глушаков отказался отвечать на вопрос о будущем Спартака Гогниева в «Химках»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отказался отвечать на вопрос о будущем главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева. При российском специалисте химчане одержали одну победу в 12 матчах. В остальных встречах подопечные Гогниева потерпели 8 побед и три раза сыграли вничью.

«Теперь Гогниева не уволят? Вы такие вопросы задаёте… Мне такие вопросы не задавайте», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Красно-черные занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх.