Денис Глушаков отказался отвечать на вопрос о будущем Спартака Гогниева в «Химках»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отказался отвечать на вопрос о будущем главного тренера подмосковного клуба Спартака Гогниева. При российском специалисте химчане одержали одну победу в 12 матчах. В остальных встречах подопечные Гогниева потерпели 8 побед и три раза сыграли вничью.
«Теперь Гогниева не уволят? Вы такие вопросы задаёте… Мне такие вопросы не задавайте», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Красно-черные занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх.
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