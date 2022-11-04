Денис Глушаков поделился эмоциями после первой за 16 матчей победы «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу в матче 16-го утура Российской Премьер-Лиги над «Оренбургом». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу красно-черных. Химчане прервали 15-матчевую серию без побед. До сегодняшнего дня последний раз «Химки» одержали победу 7 августа.

«Будет ли теперь легче? Это была только одна из игр. Думаю, дальше должно быть больше. Первые мысли, когда кончился матч? Слава богу, что взяли три очка.



Почему без Гогниева легче играть? Он же был, давал установку. Бывают случаи и стечения обстоятельств, что тренер не на скамейке запасных. Но он наверняка был на связи с тренерским штабом», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.