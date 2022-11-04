Денис Глушаков рассказал, как отнёсся к приглашению священника в «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем реакции на приглашение священника на тренировку в подмосковного клуба. Красно-черные занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх.
«Я положительно отнёсся к истории со священником. Я верю в Бога. Для меня это нормальное явление. Знаю, что Юрий Павлович Сёмин — когда я был в «Локомотиве» — приводил постоянно священника и на стадион, и на базу. Это нормальное явление. У всех своя религия. Не надо тему поднимать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в подмосковном клубе хотели улучшить результаты.
- 4 ноября 2022
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