Денис Глушаков рассказал, как отнёсся к приглашению священника в «Химки»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем реакции на приглашение священника на тренировку в подмосковного клуба. Красно-черные занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх.

«Я положительно отнёсся к истории со священником. Я верю в Бога. Для меня это нормальное явление. Знаю, что Юрий Павлович Сёмин — когда я был в «Локомотиве» — приводил постоянно священника и на стадион, и на базу. Это нормальное явление. У всех своя религия. Не надо тему поднимать», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в подмосковном клубе хотели улучшить результаты.