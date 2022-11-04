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Идову объяснил эмоциональную реакцию Гогниева на гол Садыгова в матче с «Динамо»

Идову объяснил эмоциональную реакцию Гогниева на гол Садыгова в матче с «Динамо»
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Нигерийский защитник футбольного клуба «Химки» Брайн Идову прокомментировал эмоциональную реакцию главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева на гол нападающего команды Ильи Садыгова в матче с «Динамо» (1:6).

«Видел реакцию Гогниева на гол Садыгова в матче с «Динамо». Тренер — эмоциональный человек. Это все знают. Он просто радовался голу. Мы долго не забивали, поэтому хотя бы какой-то позитив пытался найти в тяжёлой ситуации. Думаю, всё это было на эмоциях. Ничего плохого в этом не увидел», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Гогниев был удалён в перерыве матча с московским «Динамо» и досматривал игру с трибун. В компенсированное время в ворота москвичей был назначен пенальти, который реализовал Садыгов. Позднее появилось видео с реакцией Гогниева на этот момент.

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