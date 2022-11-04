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Зеленов высказался об оскорбительных кричалках игрока молодёжки «Спартака» в адрес ЦСКА

Зеленов высказался об оскорбительных кричалках игрока молодёжки «Спартака» в адрес ЦСКА
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с оскорбительными кричалками на матче Молодёжной лиги между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.

В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

После финального свистка полузащитник молодёжной команды «Спартака» Михаил Пилипенко подошёл к фанатской трибуне красно-белых, взял в руки мегафон и стал скандировать нецензурную кричалку в адрес ЦСКА.

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