Хави подтвердил, что «Барселона» подпишет нового защитника в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб в зимнее трансферное окно подпишет контракт с новым центральным защитником. Такое решение принято после того, как Жерар Пике объявил о завершении карьеры.
«Мы подпишем нового центрального защитника в январе. Это будет приоритетом, поскольку Пике решил уйти», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
35-летний Пике будет в заявке на матчи с «Альмерией» и «Осасуной», а затем закончит игровую карьеру. Он выступал за команду до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и играл за «Сарагосу». В испанский клуб защитник вернулся в 2008-м. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду свыше 600 матчей.
Видеообзор. «Валенсия» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 12-й тур:
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