Бушманов оценил попадание восьмерых игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России

Известный российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал включение восьмерых игроков московского «Спартака» в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор и матч с Таджикистаном.
«Спартак» сейчас хорошо играет — идёт в лидерах чемпионата. В команде выступает много молодых русских ребят. Вызов восьмерых спартаковцев вполне логичен. Но это лишь расширенный список. Посмотрим, кто из них попадёт в окончательный», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее на ноябрьский сбор национальной команды из «Спартака» были вызваны вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Денисов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, полузащитники Антон Зиньковский и Данил Пруцев и нападающий Александр Соболев.
- 4 ноября 2022
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