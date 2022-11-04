Бышовец высказался о попадании Сычевого в расширенный состав сборной России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал включение форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в расширенной состав национальной команды.
«Удивило попадание целого ряда игроков в расширенный состав сборной России. Думаю, есть возможность для экспериментов — вызвать игроков, которые потенциально претендуют на место в сборной по итогам проведённой части чемпионата. Такая возможность есть с учётом, что в состав не попали игроки, у которых травмы. Собраться сейчас — хорошая возможность заполнить паузу, связанную с матчами национальных команд.
Сычевой? Думаю, его игра оставляет очень хорошее впечатление. Нацеленность на завершающей стадии совмещает со хорошим взаимодействием с партнёрами. Главное, что навязывает соперникам и борьбу, выполняет большую работу, чтобы ограничить соперников в начальной стадии атаки», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 4 ноября 2022
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:21