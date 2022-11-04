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Бышовец высказался о попадании Сычевого в расширенный состав сборной России

Бышовец высказался о попадании Сычевого в расширенный состав сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал включение форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в расширенной состав национальной команды.

«Удивило попадание целого ряда игроков в расширенный состав сборной России. Думаю, есть возможность для экспериментов — вызвать игроков, которые потенциально претендуют на место в сборной по итогам проведённой части чемпионата. Такая возможность есть с учётом, что в состав не попали игроки, у которых травмы. Собраться сейчас — хорошая возможность заполнить паузу, связанную с матчами национальных команд.

Сычевой? Думаю, его игра оставляет очень хорошее впечатление. Нацеленность на завершающей стадии совмещает со хорошим взаимодействием с партнёрами. Главное, что навязывает соперникам и борьбу, выполняет большую работу, чтобы ограничить соперников в начальной стадии атаки», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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